Ils ont donné leurs noms aux stades franciliens : Georges Carpentier, première star du sport français

Il est 16h30 ce 21 juillet 1921 à Jersey City, en face de New York. 80 183 spectateurs s'entassent dans le stade de la ville, le Boyle's Thirty Acres. Charlie Chaplin, Mary Pickford, Henry Ford, John Rockefeller sont au premier rang. Ils sont tous là pour voir deux hommes se battre : l'Américain Jack Dempsey et le Français Georges Carpentier pour le titre mondial des lourds.« A Paris, sur les grands boulevards, la foule est massée devant les immeubles des principaux quotidiens où sont affichées en direct, les dépêches des quatre représentants de la presse française », écrit Jean-Philippe Lustyk dans « Le grand livre de la boxe ». La France est en haleine, suspendue au combat de son héros surnommé « l'Homme à l'orchidée », en raison de la fleur qu'il porte à sa boutonnière.Georges Carpentier, fils de mineurs du Pas-de-Calais, a 28 ans. Il est déjà le premier champion du monde français de l'histoire de la boxe après sa victoire en mi-lourds devant Battling Levinsky le 12 octobre 1920, ici même à Jersey City.Mistinguett, Maurice Chevalier et Winston Churchill sont ses amisL'aura de Carpentier dépasse très largement les frontières d'un simple ring. Mistinguett, Maurice Chevalier, George Gershwin, Douglas Fairbanks et même Winston Churchill sont ses amis. Héros multi-décoré de la guerre en 14-18, l'ancien aviateur est un « people » avant l'heure. Mais il lui manque une chose : la ceinture mondiale des poids lourds détenue par Jack Dempsey, la star américaine.Les deux hommes se donnent rendez-vous en juillet 1921. C'est le combat du siècle, le premier de l'histoire retransmis en direct à la radio, le premier événement de sport à dépasser le million de dollars (1,8 million) de recettes. Pour l'occasion, le Français empoche une bourse de 200 000 dollars (2,6 millions actuels ou 2,3 millions d'euros) regrettant toute sa vie de ne pas avoir demandé un pourcentage sur la recette. « Le premier round ...