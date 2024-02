« Ils nous torturent » : La prise de parole de Rachid Zeroual après la réunion avec les joueurs

Ça gronde encore sur le Vieux Port.

Deux jours après la bien triste copie rendue à Lyon, les joueurs marseillais ont échangé avec une trentaine de supporters, ce mardi. Au sortir de la Commanderie, Rachid Zeroual, leader des South Winners, s’est exprimé devant les médias : « J’espère qu’il y aura du répondant, du mordant et qu’ils vont réagir à notre mécontentement. Ce qui est logique après les derniers résultats. On ne peut pas être satisfaits de ce que l’on a vu. D’autant plus qu’avant Lyon il y a eu Monaco et des matchs où on a joué en supériorité numérique et où on s’est retrouvés à faire des matchs nuls ou même limite où on a été à deux doigts de les perdre. » …

TB pour SOFOOT.com