Menace terroriste oblige, les signalements inquiétants semblent recueillir toute l'attention de la police. C'est dans ce contexte qu'un habitant de Pontarlier, dans le Haut-Doubs, a vu débarquer un commando des forces de l'ordre, jeudi. Dans leur viseur, si l'on peut dire, les armes factices du jeune homme, prénommé Eddy, rapporte L'Est républicain.Vers 15 heures, les fonctionnaires « en surnombre et surarmés », selon un commerçant, bloquent le périmètre entourant l'habitation. « On a frappé à la porte. J'ai demandé qui c'était, et j'ai entendu : "Police, ouvrez !" J'étais en train de fumer un joint, je me suis dépêché de l'éteindre et j'ai ouvert », témoigne l'intéressé. « Là, je me suis fait braquer par deux colosses avec des fusils d'assaut, protégés par deux boucliers pare-balles, qui m'ont ordonné de me coucher au sol, face contre terre avec les mains derrière la tête », a poursuivi l'interpellé.Lire aussi Deux porteurs d'armes factices créent la panique à l'aéroport de Roissy« J'ai cru que j'allais me prendre une balle »« Quand ils sont rentrés à vingt dans mon 40 m2, je me suis douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'un d'eux s'est emparé des armes que j'avais accrochées au mur, il les a secouées et il a dit : "C'est du faux." Il avait l'air dégoûté. Ils étaient venus pour un terroriste, ils ont trouvé des armes en plastique », se souvient encore Eddy. En réalité, les armes sont...