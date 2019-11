Ils défendent la langue normande pour «sauvegarder le patrimoine»

La Normandie est, selon une étude, la deuxième région la plus connue dans le monde après la Californie. Elle le doit au Débarquement de juin 1944, aux Impressionnistes et à sa réputation de grenier du royaume de France, alimentant Paris en fromage, lait, poissons et viandes. Mais aussi aux Vikings, ces hommes du Nord, qui l'ont envahie au IXe siècle et dont les traces sont toujours vivantes.Ce que l'on soupçonne moins est la part de langue normande dans cette notoriété internationale. « Le normand est une langue qui n'a rien à envier au français, elle est née des invasions et s'est exportée », assure Gilles Mauger. Ce chirurgien-dentiste à la retraite installé dans l'Eure est membre fondateur de l'association La Chouque qui fait la promotion de la langue normande à travers des ateliers, des livres, des brochures et un article hebdomadaire dans L'Éveil de Pont-Audemer. La Chouque organise aussi des cafés « normands », des « assemblées » (l'équivalent du fest-noz en Bretagne) et des jeux d'intérieur et d'extérieur.Toast, cake, voice sont des mots normandsLe dernier dictionnaire français-normand/normand-français de Gilles Mauger ne comprend pas moins de 50 000 mots. C'est que, se plaît-il à rappeler, le normand fut en Angleterre, après 1066 et la prise du pouvoir par Guillaume le Conquérant, la langue officielle de la cour, de l'aristocratie, des religieux (les premiers archevêques de Canterbury sont arrivés du Bec-Hellouin), de l'armée et des commerçants. Et ceci jusqu'au XVIe siècle et le règne d'Henri VIII, bien après l'annexion de la Normandie au royaume de France en 1204.La langue imprègne la littérature anglo-normande dont le texte le plus connu est la Chanson de Roland. Il reste plus de 6000 mots d'origine normande dans le dictionnaire anglais : toast, cake, voice, single, standard, tube, flirter, interview, to look, challenge, but, goal. Le normand s'est aussi répandu dans le ...