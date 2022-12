Iliman Ndiaye, le joyau du Sénégal

La nouvelle caution frisson du Sénégal est née à Rouen, s'épanouit à Sheffield en Angleterre et répond au nom d'Iliman Ndiaye. À 22 ans, l'ailier droit est l'actuel meilleur buteur de Championship et n'a toujours pas connu la défaite sur le terrain avec les Lions. De quoi faire trembler l'Angleterre ?

Angleterre Sénégal le 04/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Free Lion

À l'âge d'un an, lors d'un été passé au Sénégal sur la terre de ses ancêtres, le petit Iliman s'est mis à dribbler tout ce qui se présenta devant lui, et son grand-père s'écria :Vingt-et-un ans plus tard, personne n'est surpris de voir qu'Iliman Ndiaye n'a mis que neuf minutes pour se montrer décisif lors de sa première entrée en jeu en Coupe du monde. Un bazar mis dans la défense du Qatar, l'adversaire du jour, un centre en retrait parfait pour Bamba Dieng au point de penalty qui élimine le pays hôte de sa propre Coupe du monde. C'est simple : depuis qu'Iliman Ndiaye a enfilé le maillot du Sénégal pour la première fois, le 4 juin dernier face au Bénin (3-1), les Sénégalais n'ont jamais perdu avec lui sur le terrain. Un porte-bonheur qui a presque fait oublier l'absence de Sadio Mané, et que l'Angleterre devra surveiller comme le lait sur le feu pour espérer voir les quarts. D'autant que si tout le Royaume ne sait pas encore qui est Iliman Ndiaye, lui connaît mieux les Britanniques que personne.L'Angleterre, Iliman Ndiaye y a posé les pieds à l'âge de 13 ans lorsque son père décroche un job dans le sud de Londres. Il ne parle alors pas un traître mot d'anglais, et si son père l'emmène immédiatement faire des essais à Manchester United, Chelsea ou Reading, les débuts sont difficiles, et personne ne craque pour lui. C'est à 16 ans, après avoir quitté… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com