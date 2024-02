Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client iliad: prise de participation dans Tele2 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - iliad annonce que Freya, un véhicule d'investissement codétenu avec NJJ Holding, a conclu un accord avec Kinnevik portant sur l'acquisition en numéraire d'environ 19,8% du capital de Tele2, pour environ 13 milliards de couronnes suédoises (environ 1,16 milliard d'euros).



La transaction a été répartie en trois tranches, dont la dernière devrait intervenir au plus tard au troisième trimestre 2024. Après approbation des autorités, Freya deviendra l'actionnaire de référence de cet opérateur présent en Suède et dans les pays baltes.



Cette prise de participation offre à iliad une 'opportunité d'accompagner Tele2 dans sa croissance et de travailler en étroite collaboration en matière d'innovation, de convergence et d'investissements dans les réseaux de nouvelle génération'.





