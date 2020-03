Île-de-France : Valérie Pécresse commande 20 millions de masques

Grâce à un décret du gouvernement paru samedi, les collectivités peuvent commander des masques de leur propre iniative, comme les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Auvergne-Rhône-Alpes.

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 13 juin 2019. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus en France, l e gouvernement se prépare à prolonger le confinement de la population . Les régions les plus touchées sont le Grand Est et l'Île-de-France. "La région Île-de-France s'apprête à vivre une semaine, peut-être même 15 jours très difficiles et il est impératif d'aider nos personnels soignants qui sont en première ligne", a expliqué lundi 23 mars Valérie Pécresse sur Franceinfo. La présidente de la région Île-de-France a annoncé qu'elle avait commandé 20 millions de masques.

Sur ces 20 millions de masques commandés à un fournisseur de l'AP-HP, 5 millions arriveront en milieu de semaine, a assuré l'ex-élue des Républicains (LR), pour "doubler le nombre de masques qui sont donnés aux personnels soignants dans les hôpitaux, aux libéraux, mais aussi dans les Ehpad, les associations humanitaires".

"Le confinement va sauver des vies à condition d'être scrupuleusement respecté. Et s'il n'y a pas plus d'autodiscipline, il est inévitable que le confinement soit renforcé" , a aussi averti Mme Pécresse qui "ne souhaite pas" toutefois que les mesures de couvre-feu ou d'interdiction de grands marchés soient "généralisées au plan national".

Des millions de masques commandés

Plusieurs autres collectivités ont déjà annoncé des commandes de masques suite à un décret du gouvernement paru samedi leur permettant de prendre une telle initiative.

Le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand a ainsi annoncé dimanche une commande de 5 millions de masques et le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier une de 4 millions de masques, "livrés sous 10 jours". Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a, lui, évoqué "2 millions de masques qu'on pourra avoir la semaine prochaine".

Le patron des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau avait pour sa part annoncé que son département, la Vendée, en avait acheté 150.000. La ville du Mans, elle, a passé une commande de 70.000 exemplaires.