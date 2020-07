Île-de-France : "Valérie Pécresse a les moyens de payer la RATP et la SNCF", assure Jean-Baptiste Djebbari

Alors que la présidente de la région Île-de-France a réitéré mardi ses menaces d'arrêter de payer la SNCF et la RATP le 8 juillet si l'État ne renflouait pas les caisses, le secrétaire d'État chargé des Transports craint que les usagers des transports franciliens ne "soient pris otage politiquement".

Le secrétaire d'État chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari, le 29 juin 2020 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le financement des transports publics en Île-de-France est au cœur d'un bras de fer entre la région et l'État, la présidente de la région, qui gère également Île-de-France mobilités, la société gestionnaire des transports, menaçant de ne pas payer la RATP et la SNCF le 8 juillet, "date à laquelle nous n'aurons plus de trésorerie", a-t-elle argué.

"La région a les moyens de payer le 8 juillet. Je lui ai écrit, je lui ai dit, en trésorerie et avec ce que nous avons compensé, elle a les moyens de payer la RATP et la SNCF", a répondu mercredi 1er juillet le secrétaire d'État chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV , rappelant que l'État avait "déjà remboursé 425 millions d'euros au titre de la perte de fiscalité pour la région Île-de-France".

Mme Pécresse estime à 2,6 milliards d'euros le trou dans son budget pour cette année : 1,6 milliard de recettes commerciales perdues en raison de la chute de la fréquentation, et 1 milliard du versement mobilité (ex versement transport, une taxe sur la masse salariale des structures employant plus de 11 personnes) qui ne sera pas perçu à cause du chômage partiel et de la baisse de l'activité économique.

Le ministre a assuré que des discussions étaient engagées avec les régions pour savoir comment compenser les pertes liées à la baisse du trafic. "Nous sommes tout à fait ouvert, mais je ne veux pas que les usagers de la région Île-de-France soient pris en otage politiquement" , déplorant notamment la menace de Valérié Pécresse d'augmenter le passe Navigo de 20 euros par mois pour compenser. "Un argument politique pour faire pression sur l'État", selon lui.

"Nous avons fait en sorte de compenser Mme Pécresse et la région Île-de-France de la même façon que les autres régions", a-t-il insisté. "Mme Pécresse a les moyens financiers de payer la RATP et la SNCF au 8 juillet, je souhaite qu'elle le fasse et en même temps je dis que nous sommes ouverts à poursuivre les discussions et elle le sait", a-t-im conclut.