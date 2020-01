Île-de-France : un passe Navigo junior à 24 euros/an dès septembre

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, a annoncé lundi que l'autorité organisatrice des transports dans la région proposerait dès la rentrée prochaine un passe "junior" qui permettra aux enfants âgés de 4 à 11 ans d'emprunter tous les transports en commun de la région pour 24 euros par an.

(Photo d'illustration) ( AFP / ELIOT BLONDET )

Après les étudiants, les collégiens et lycéens, et les seniors, c'est désormais au tour des plus jeunes de bénéficier d'un tarif spécial dans les transports en commun de la région parisienne. Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports dans la région, va proposer à partir du 1er septembre un passe "junior" qui permettra aux enfants âgés de 4 à 11 ans d'emprunter tous les transports en commun de la région pour 24 euros par an, a annoncé lundi 20 janvier sa présidente Valérie Pécresse.

"Suite à de nombreuses remontées de familles en grande couronne (...) j'ai décidé (de) lancer pour septembre prochain un passe junior à petit prix qui permettra aux 4-11 ans pour 24 euros par an , 2 euros par mois, de circuler librement sur le réseau francilien", a indiqué celle qui est également la présidente de la région pendant ses voeux.

"Les transports sont gratuits pour les moins de 4 ans, les collégiens, lycéens et étudiants ont le passe Imagine'R, les actifs ont le passe Navigo remboursé à 50% par les employeurs, et nous avons mis en place l'an dernier le Navigo Senior à 50% pour les retraités. Il manquait quelque chose pour les enfants de maternelle et élémentaire", a-t-elle argumenté dans une interview au Parisien .

"Ne pas céder aux sirènes de la gratuité"

L'opération devrait coûter environ 30 millions d'euros par an, Île-de-France Mobilités comptant selon elle sur environ 200.000 abonnés pour 1,4 million d'enfants de 4 à 11 ans habitant la région. Ceux-ci pouvaient jusqu'à présent acheter un abonnement Imagine'R à 350 euros par an, trop cher.

Si le prix est symbolique, l'élue ne veut "pas céder aux sirènes de la gratuité". "Le transport a de la valeur, il faut donc que subsiste un geste d'achat. C'est un moyen de sensibiliser les jeunes à l'importance d'avoir un titre de transport et de lutter contre la fraude", a-t-elle souligné au journal, répondant notamment à la Ville de Paris qui rembourse les abonnements des petits Parisiens.

Valérie Pécresse s'est par ailleurs réjouie dans son discours de voeux de la future ouverture du prolongement du métro 14, à l'été entre Saint-Lazare et Saint-Ouen, et du nouveau tramway T9, à la fin de l'année entre Paris et Orly.

Elle a demandé à l'État de verser les 400 millions prévus pour les investissements cette année, "sans quoi nous serions obligés de devoir arrêter des projets et renoncer à des nouvelles opérations", et s'est une fois de plus plainte des retards de chantiers. "Les Franciliens peuvent comprendre qu'il faille serrer les dents pendant les travaux, en revanche ils détestent payer les frais de chantiers qui ont été mal gérés", a-t-elle noté, demandant une nouvelle fois un "fonds d'indemnisation des usagers".

Plus d'expérimentations sur la reconnaissance faciale

Côté sécurité, Valérie Pécresse a relevé le déploiement de nouveaux agents de sécurité dans les transports, regrettant le désengagement des forces de l'ordre qui a eu pour conséquence "l'explosion de la délinquance" et notamment la forte hausse des vols à la tire dans le métro.

Elle entend "poursuivre les expérimentations (...) sur la reconnaissance faciale" en restreignant son utilisation à "des cas très limités", essentiellement la lutte antiterroriste. "Il ne s'agit absolument pas de développer Big Brother en Île-de-France!".

Concernant la grève contre la réforme des retraites qui perturbe les transports franciliens, Mme Pécresse a fait le voeu qu'elle "se termine au plus vite et que nous puissions tous dédier notre énergie à améliorer le quotidien des Franciliens".

"J'espère que les syndicats prendront conscience de la fatigue et de la souffrance des voyageurs", a-t-elle lancé, jugeant qu'"il faudra tirer les enseignements de ce conflit et des lacunes contractuelles et législatives du service minimum qui ne répond pas aux attentes des voyageurs".