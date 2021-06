Île-de-France : près d'un quart des centres de vaccination fermeront pour l'été

L'offre vaccinale devrait toutefois être maintenue "à hauteur de 82%", a précisé l'agence régionale de santé de la région.

Centre de vaccination dans l'Orangerie de Versailles. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Moins de centres de vaccination ouverts cet été mais un "plan de continuité d'activité" et des opérations spéciales. A l'approche des grands départs en vacances, l'agence régionale de santé (ARS) de la région se prépare. Ainsi, si près d'un quart des centres de vaccination d'Île-de-France fermeront entre le 5 juillet et le 29 août, "l'offre vaccinale devrait être maintenue à hauteur de 82% des capacités d'injections et de 77% du nombre de centres", a indiqué mardi 22 juin l'ARS.

A l'approche des vacances, toutes les ARS ont reçu pour consigne de préparer leur "plan de continuité d'activité" en matière de dépistage et de vaccination contre le Covid-19. Un exercice réalisé avec les maires et les préfets, pour à la fois anticiper la demande estivale et garantir une offre suffisante, en tenant compte des congés des soignants et de la volonté de certains élus de récupérer les locaux mis à disposition.

En Île-de-France, l'ajustement de l'offre vaccinale ne sera pas le même dans tous les départements. Ainsi, "en Seine-Saint-Denis 100% des centres devraient rester ouverts pendant l'été", la proportion allant décroissant dans le Val-de-Marne et le Val-d'Oise (85%), en Seine-et-Marne (74%), dans l'Essonne (73%), à Paris (70%), dans les Hauts-de-Seine (62%) et enfin dans les Yvelines (42%).

En parallèle, la démarche "d'aller-vers" va se poursuivre avec des "opérations spéciales" ciblant des "espaces très fréquentés" comme la Canopée des Halles au coeur de la capitale, mais aussi des "populations particulières" (étudiants, femmes enceintes, chauffeurs-livreurs), ou encore des "publics précaires" (travailleurs migrants, bidonvilles).

Même chose côté dépistage, avec des "actions spécifiques" prévues "sur des aires d'autoroute" et l'utilisation de 315.000 autotests dans des "secteurs à risque" comme les hôtels, campings ou bases de loisirs.