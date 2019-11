Ile-de-France : plongée en eaux troubles chez le géant de l'assainissement

« On exige des particuliers qu'ils installent chez eux des détecteurs de fumées, et on a un site Seveso qui n'en a pas ! » Dans les salons de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), où le préfet les a conviés pour une séance de questions-réponses, tout l'état-major de la plus grosse usine d'assainissement d'Europe, les élus locaux et les responsables associatifs sont sidérés : les patrons du Siaap (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne) viennent de leur confirmer que l'unité de clarifloculation (destinée au traitement des eaux de pluie excédentaires) de l'usine d'Achères, dans les Yvelines, n'était pas dotée de système de détection incendie. Comment est-ce possible, dans un site classé Seveso « seuil haut » depuis 2009 ? « C'était prévu pour 2020... » assurent les responsables du Siaap, qui gère le nettoyage des eaux usées de neuf des douze millions d'habitants de l'Ile-de-France. Trop tard : cette partie de la plus grande usine d'Europe a été détruite par un incendie le 3 juillet dernier. Quatre mois après, l'origine du feu reste indéterminée.Accidents en série, sécurité en défautCet incident majeur a fortement réduit la capacité de traitement de l'usine et entraîné le rejet dans la Seine d'eau partiellement traitée, réduisant son taux d'oxygène et tuant des tonnes de poissons. Il fait suite à au moins trois autres incidents survenus depuis début 2018. « Des départs de feu, sans que le CHSCT ne soit saisi », accusent des syndicalistes. Faux, répliquent les patrons du Siaap. « C'était une simple détection de fumée, dans ces cas-là on vérifie s'il s'agit d'un véritable départ de feu ou juste un début de combustion », se défendent-ils maladroitement. Dans l'usine qui a pris feu en juillet, l'installation de détecteurs d'incendie «était prévue pour 2020»... Odile Tambou Cette série ...