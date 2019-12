Ile-de-France : les experts testent des arbres résistants et rafraîchissants

La vue du ciel est impressionnante. A Fontainebleau (Seine-et-Marne), les images prises par drone montrent la désolation d'une forêt de pins sylvestres dont il ne reste rien ou presque des épines bleu-vert. Les conifères ont été brûlés par la sécheresse qui s'est prolongée jusqu'aux premiers jours de l'automne. Dès l'apparition des premiers indices au cœur de l'été, l'Office national des forêts (ONF) a lancé un diagnostic global pour déterminer l'impact de cet épisode météo. Le travail de prospection, terminé récemment est sans appel : « 90 hectares de peuplement de pins sylvestres sont touchés dont 45 ha en plein, soit 5 000 à 10 000 m3 de bois ». Forêt de Fontainebleau, le 7 août 2019. Les conifères ont été brûlés par la sécheresse. LP/Margot Zaparucha La priorité pour l'ONF est désormais de « sécuriser les sites les plus touchés ou ceux qui reçoivent du public ». « Les arbres morts qui menacent de tomber vont être engagés cet hiver », précise le responsable de la gestion du massif forestier, dont la préoccupation est « sécuritaire et sanitaire (éviter la contagion) mais absolument pas économique comme dans l'Est ».Il s'agit aussi de s'adapter au réchauffement climatique. « Ces phénomènes susceptibles de se répéter appellent les forestiers à innover, à diversifier les essences, à accompagner la nature pour avoir des forêts plus résilientes ». Pour y parvenir, la forêt de Fontainebleau projette de tester une parcelle « expérimentale » de 25 hectares.De son côté, l'agence régionale des Espaces verts, chargée de protéger les espaces naturels menacés par l'urbanisation, lance une étude pour connaître l'impact de la dernière canicule sur la biodiversité des 14 000 hectares dont elle a la responsabilité. « Cela prendra du temps puisque des arbres peuvent mourir un an après un épisode climatique difficile », prévient-elle.A Paris, les arbres ont souffert ...