Île-de-France : le pass Navigo va être remboursé automatiquement en cas de retards répétés

Le montant du remboursement dépendra de la durée des retards.

RER francilien. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Bonne nouvelle pour les Franciliens prenant le RER ou le Transilien. En vertu du nouveau contrat que vont signer, le 9 décembre prochain pour quatre ans, Île-de-France Mobilités (IDFM) et Transilien, la branche de la SNCF chargée de faire circuler certains trains dans la région, les forfaits Navigo seront automatiquement remboursés en cas de retards répétés, révèle Le Parisien .

Si "la ponctualité est inférieure à 80% pendant trois à cinq mois sur une branche , y compris en cas de grève", écrit le quotidien, les usagers seront remboursés automatiquement d'un demi-mois d'abonnement . Si les retards se poursuivent pendant six à neuf mois, les usagers pourront être remboursés d'un mois complet. Les remboursements pourront atteindre un mois et demi d'abonnement si des retards sont constatés sur plus de neuf mois.

Ce contrat entre IDFM et Transilien définit en effet les niveaux de ponctualité et de qualité que l'opérateur s'engage à respecter, sous peine de pénalités. "Ce contrat est une petite révolution. Le service client va enfin être au coeur de la relation", s'est félicitée Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, dans Le Parisien . En contrepartie, IDFM versera à Transilien plus de 3 milliards d'euros chaque année, entre 2020 et 2023.