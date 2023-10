Ildefons Lima revient sur ses adieux à la sélection : « J’aime l’idée d’avoir été l’ambassadeur d’Andorre »

Kylian Mbappé n’était même pas né quand il a commencé en sélection.

Notamment passé par Las Palmas et le Rayo Vallecano, Ildefons Lima a surtout vécu une carrière internationale longue de 26 années. Un record sur la scène mondiale, lui qui a commencé en 1997 en sélection, pour ce qui était le deuxième match de l’histoire de l’équipe d’Andorre, face à l’Estonie. Le 12 septembre dernier, il a disputé son dernier match sous ses couleurs de toujours. Une défaite 3-0 en Suisse, mais une sortie à la hauteur de ses attentes. Pour le Guardian , il est revenu sur cette dernière avec les Andorrans : « J’ai toujours voulu prendre ma retraite lors d’un match à l’extérieur pour vraiment ressentir le football ». Sympa pour le bouillant public andorran, mais cela lui a valu une belle ovation de ses adversaires, du stade et sa famille : « Cette reconnaissance fait du bien et lorsque le moment est venu, Xhaka et Rodriguez m’ont enlacé, comme si j’étais l’un des leurs. Tout le monde s’est levé pour applaudir. Ma famille était là. C’est la plus belle sensation que je n’ai jamais eue sur un terrain, car je ne suis pas une star et pourtant, l’adieu a été brutal. J’aime l’idée d’avoir été l’ambassadeur d’Andorre, c’est une fierté. »…

JF pour SOFOOT.com