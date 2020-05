"Il y avait aussi des matchs de merde sous Bielsa"

Il y a quelques semaines, Mourad Aerts, journaliste marseillais, sortait un bouquin sur l'année de Marcelo Bielsa à l'OM. Une saison particulière, qui a passionné au-delà des Bouches-du-Rhône.



"Avec Bielsa, tout repose sur le foot, donc les supporters s'y retrouvent."

Je vais commencer par dire que je n'ai pas beaucoup aimé. Ça passe à côté du football. C'est le regret avec plein de séries, notamment avec celle d'Amazon sur le Leeds de Bielsa. J'ai l'impression que ce ne sont pas des amoureux de football qui font ces séries. Ce qui est exceptionnel dans le football, ce sont les émotions, comment tu es pris dans l'histoire, dans ce qu'il se passe. Mais oui, quelque part, c'était mon but initial de faire vivre ou revivre ces émotions-là. Cette saison-là, je l'ai vécue en tant que simple supporter. Ça faisait vingt ans que je suivais le foot, l'OM et d'autres équipes pour lesquelles je m'étais pris d'affection. Mais quand ton équipe est entraînée par Bielsa, c'est une histoire différente. Il s'agissait d'expliquer pourquoi.Je réfléchis beaucoup sur mon rapport au football et c'est devenu mon travail de raconter les matchs. Pour faire ce livre, j'ai revu tous les matchs et toutes ces émotions sont revenues. Et quand tu regardes ça de manière froide, tu vois que ce n'est pas le Barça de Guardiola. Il y avait aussi des matchs de merde, des matchs où l'équipe n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait. Mais tu avais pourtant toujours quelque chose de prenant, c'est ça que j'ai essayé de raconter. Tu n'as pas forcément besoin de drones, il faut d'autres moyens pour comprendre ça. C'est là que le foot moderne se plante avec la Ligue des champions :Mais en réalité, il te manque ce truc qui te prend aux tripes.