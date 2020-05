Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Il y aura une Fête de la musique en France le 21 juin Reuters • 15/05/2020 à 22:06









IL Y AURA UNE FÊTE DE LA MUSIQUE EN FRANCE LE 21 JUIN PARIS (Reuters) - Une Fête de la musique aura bien lieu le 21 juin en France mais dans le respect des règles sanitaires et sous une forme qui reste à déterminer, a annoncé vendredi soir le ministre de la Culture, Franck Riester, sur RTL. "On fêtera la musique le 21 juin, ça c'est sûr, parce que c'est dans l'identité de nos compatriotes", a-t-il dit. "Il y aura un grand rendez-vous de musique", a-t-il ajouté, soulignant que l'audiovisuel et le secteur de la musique étaient mobilisés autour de ce rendez-vous annuel créé il y a près de quarante ans. "Alors jusqu'où on pourra l'organiser 'en présenciel', en physique, c'est ce qu'on est en train de regarder", a poursuivi le ministre de la Culture. "On essaie de préparer quelque chose qui puisse permettre y compris dehors, à l'extérieur, de pouvoir organiser des événements mais pour nous la limite, c'est de ne pas prendre le risque d'avoir des regroupements ou des brassages de population trop importants", a-t-il ajouté. Le plan de déconfinement lancé en début de semaine interdit les rassemblements en public de plus de dix personnes jusqu'au 2 juin. Les événements rassemblant plus de 5.000 personnes sont pour leur part interdits jusqu'en septembre. Concernant les salles de cinéma, fermées depuis le 14 mars dernier à minuit comme les cafés, les restaurants et les commerces non essentiels, le ministre de la Culture a évoqué une réouverture au début de l'été, là encore dans le respect de nouvelles normes sanitaires en cours d'élaboration. "On travaille objectivement avec les exploitants de salle pour une ouverture début juillet", a dit Franck Riester. (Henri-Pierre André)

