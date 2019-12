C'est une question qui taraudait des centaines de milliers d'usagers confrontés à la grève des transports en commun à Paris depuis neuf jours. Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, a apporté un premier élément de réponse. Invitée sur les ondes d'Europe 1, elle a annoncé que le pass Navigo sera bien remboursé. Mais pour les détails et les modalités, il faudra se montrer patient. « Il y aura un plan de remboursement », a assuré Catherine Guillouard, précisant que celui-ci « prendra en compte les modalités du service effectué ». En clair : impossible de savoir combien la RATP remboursera à ses abonnés pour l'instant. « On fera les comptes », a ajouté sa PDG.Interpellée sur les réseaux sociaux, la RATP avait déjà temporisé à ce sujet ces derniers jours. « La RATP a pleinement conscience de l'impact potentiel d'un tel mouvement pour la vie des Franciliens. Elle appliquera bien entendu le contrat qui la lie à son autorité organisatrice Île-de-France Mobilités s'agissant des remboursements. Ces derniers étant liés à la capacité de la RATP à réaliser un plan de transport minimum », avait-elle fait savoir à RTL et 20 Minutes notamment.« L'outil de travail est respecté »Mais c'est la première fois que sa PDG évoque clairement un remboursement du pass Navigo, dont l'abonnement mensuel pour la totalité des zones (1 à 5) dans Paris coûte 75,20 euros. Catherine Guillouard a assuré que la RATP faisait « son maximum pour...