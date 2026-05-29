Il y aura bien un club de D2 portugaise en Ligue Europa la saison prochaine

Il y aura bien un club de D2 portugaise en Ligue Europa la saison prochaine

Le FC Gueugnon portugais. Sacré en Coupe du Portugal et qualifié en Ligue Europa à la surprise générale, le club de Torreense jouait ce jeudi soir un autre match très important. Le pensionnaire de deuxième division se déplaçait à Casa Pia avec l’espoir de frapper un grand coup une deuxième fois et de retrouver l’élite pour la première fois depuis la saison 1991-1992 .

Tout cela s’est envolé à l’issue d’une rencontre qui a tourné à l’avantage de leur adversaire (2-0, 0-0 au barrage aller), sur des réalisations de Gaika Larrazabal et Lawrence Ofori.…

OC pour SOFOOT.com