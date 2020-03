Il y a vingt ans, le LOSC retrouvait la Division 1

Le 31 mars 2000, à la faveur d'un large succès face à l'ASOA Valence (4-1), Lille actait son retour en D1, trois ans après l'avoir quittée. Une remontée en forme de point de départ pour le LOSC, qui posait en coulisses les bases de son irrésistible ascension sportive des vingt dernières années. Retour sur une époque où les Dogues recevaient à Grimonprez-Jooris, avec coach Vahid dans le costume du dresseur et Carl Tourenne dans le rôle du chien de garde.

1-0, le tarif maison

Saint-Cast-le-Guildo, juillet 1999. Sous les ordres de Vahid Halilhodži?, leur entraîneur depuis bientôt un an, les joueurs lillois en chient dans les Côtes-d'Armor. En silence. Jusqu'à cette série de 15/15 où le technicien bosnien impose à ses ouailles une treizième répétition, contre douze prévues initialement. L'effort de trop pour quelques joueurs. "", illustre Carl Tourenne, milieu de terrain du LOSC de 1997 à 2000, et homme de base de "coach Vahid". L'exercice achevé, le groupe nordiste se met en ordre serré et improvise une sorte de manœuvre militaire, effectuant son tour de récup' en rang et en chantant. ". " Une mutinerie ? Un ralliement, plutôt. Et un acte fondateur., pose Tourenne,"Ils sont prêts." " Prêts à affronter une troisième saison consécutive en Division 2, et à enfin atteindre cet objectif qui leur a filé entre les doigts pour un point en 1998, et pour quelques buts en mai 1999. Ce que confirme l'entame de championnat des Dogues, vainqueurs neuf fois lors des dix premières journées, dans la continuité d'une fin de saison précédente (treize victoires sur la phase retour) qui les a vus rouler sur la concurrence pour finalement mourir au pied du podium, devancés par Troyes à la différence de buts seulement (+27 contre +20). ", affirme Tourenne."C'est notre année, elle ne peut pas nous échapper, celle-ci." " Leaders dès la deuxième journée et un succès face à Nîmes (1-0), les Nordistes s'emparent seuls des commandes du championnat au soir de la quatrième journée, le 17 août, après en avoir passé quatre à Ajaccio (4-2). Ils ne les céderont ni ne les partageront plus.