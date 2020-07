So Foot • 24/07/2020 à 06:00

Il y a vingt ans, Figo passait du Barça au Real

Le 24 juillet 2000, Luís Figo était l'élément central du transfert le plus sismique de l'histoire du football. Idolâtré au FC Barcelone, l'international portugais commet l'irréparable en signant au Real Madrid, grand rival du club catalan. Rétrospective d'une humiliation entrée dans la légende.

Pérez, le coup double

Qui es-tu le traître du football ?

Au téléphone, Sergi Barjuán donne une réponse claire comme de l'eau de roche au moment d'évoquer le sujet toujours épineux de son ancien coéquipier au Barça. Si vingt ans ont passé depuis ce 24 juillet 2000, la pilule n'est visiblement pas encore avalée par les amoureux du club. À vrai dire, elle ne le sera sans doute jamais., se souvient Jonathan,du Barça.Et pour cause : le passage de Figo du FC Barcelone au Real Madrid est toujours ancré dans la mémoire collective comme un tremblement de terre indélébile. À raison.Au début du mois de juillet 2000, Luís Figo sort d'une saison compliquée sur le plan collectif. Déjà victime d'une saison blanche avec le Barça, le numéro 7 du Portugal vient également de perdre une demi-finale d'Euro contre la France. Une défaite insuffisante pour faire oublier que le milieu offensif fait partie des trois meilleurs joueurs de la planète. Avec 14 buts et 17 passes décisives au compteur durant l'exercice 1999-2000 chez les, Figo est un cadre du vestiaire élevé au rang de vice-capitaine derrière Pep Guardiola. Idolâtré par le Camp Nou à la fois pour son élégance balle au pied et sa rage de vaincre, Figo restait cependant un sacré loustic au moment de parler argent., se souvient Ángel Iturriaga, historien du FC Barcelone.Malgré cette mésaventure, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com