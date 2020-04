Il y a vingt ans, Calais broyait le champion de France bordelais

Jamais, dans l'histoire de la Coupe de France, une formation de quatrième division n'avait atteint la finale. Jusqu'à ce 12 avril 2000, où Calais éparpilla façon puzzle les Girondins d'Élie Baup dans un Bollaert porté à ébullition au cours d'une prolongation à voir et revoir. Deux décennies sont passées, depuis. Mais de Lilian Laslandes à Ladislas Lozano, les images (en VHS) et les souvenirs sont inaltérés.

Laslandes prévenu, Dugarry furax

12 avril 2000. 23h29. Stade Félix-Bollaert, à Lens. Pascal Garibian siffle la fin des hostilités et envoie au paradis toute une ville, une région, le football amateur dans sa globalité. Calais, pensionnaire de CFA (ex-quatrième échelon), vient de taper en demi-finales de Coupe de France Bordeaux, champion de France en titre. Et avec un panache mêlé de flegme et de talent non feint, s'il vous plaît. C'est l'an 2000 certes, mais Nostradamus lui-même aurait pu s'étouffer de n'avoir su prédire pareille déferlante. Au micro de Gaëtan Huard, sur Canal Plus, Élie Baup est proche de ne faire qu'une bouchée de sa casquette., bouillonne le technicien girondin. Comment un tel scénario a pu s'écrire ? Comment Bordeaux, accompagné d'un escadron d'internationaux français (Micoud, Ramé, Dugarry, Laslandes), a-t-il pu s'écrouler durant la prolongation ? Vingt ans plus tard, ceux qui ont marqué au fer rouge se souviennent encore de cette demi-finale de Coupedixit Denis Balbir, en fusion niveau envolées lyriques en ce soir de printemps.Pour de nombreux joueurs du CRUFC (le Calais Racing Union Football Club, disparu en 2017), l'élimination de Bordeaux constitue le summum de cette épopée. Ladislas Lozano, druide calaisien de l'époque et admirateur invétéré d'Aimé Jacquet, est de concert :Et avec un goût du travail bien fini, à l'image d'un sillon creusé à la force des pieds et des têtes jusqu'à ce dernier carré. D'abord en mettant sur le bas-côté de la route ses compagnons de batailles