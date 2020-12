"Il y a un tel manque d'humilité et d'expérience" : la nouvelle charge de Ségolène Royal contre Emmanuel Macron

Elle estime avoir d'autant plus de liberté de critiquer Emmanuel Macron qu'elle l'a soutenu au début de son quinquennat.

Ségolène Royal à Marseille, le 23 janvier 2020. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Habituée des critiques à l'égard de l'exécutif, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a une nouvelle fois souligné, mardi 15 décembre, le "manque d'humilité et d'expérience" d'Emmanuel Macron et du gouvernement.

De l'exécutif "déconnecté du peuple" avec son Bauveau de la sécurité, aux injonctions de "fermer sa bouche" faites à Gérald Darmanin, Ségolène Royal n'a pas mâché ses mots contre le gouvernement ces derniers jours. De quoi provoquer la colère de la majorité, qui l'a accusée qui de "vouloir faire le buzz", qui de jouer la carte du "populisme", qui encore de ne pas se rendre compte que "son temps est passé".

Le président des "désordres"

"Si c'est repris et critiqué, ça veut dire que j'ai parlé juste , se satisfait-elle dans les colonnes du Parisien . Dans le passé, on a beaucoup moqué mes intuitions, comme l'ordre juste, la démocratie participative ou la fraternité. Des thèmes qui n'ont jamais été autant d'actualité."

Et, alors qu'elle s'est dite "prête" à se présenter à la présidentielle en 2022 , Ségolène Royal n'a pas l'intention de modérer ses critiques. "Il y a un tel manque d'humilité et d'expérience, dénonce-t-elle. Quand on aime la politique, on est triste de voir un président faire autant de désordres. J'ai d'autant plus de liberté de le dire que je l'ai soutenu au début."