So Foot • 10/11/2020 à 14:00

Il y a dix ans, Raphaël Varane disputait son premier match en Ligue 1

Lundi, Raphaël Varane a retrouvé Clairefontaine, les Bleus et Olivier Giroud. Un homme qu'il a mis sous cloche le jour de ses débuts en Ligue 1 sous le maillot du Racing Club de Lens. C'était le 7 novembre 2010 au stade Bollaert, théâtre de l'une des rares victoires lensoises dans l'élite cette saison-là, face à Montpellier. Raphaël Varane avait alors 17 ans. Dix ans, un transfert au Real et une palanquée de trophées plus tard, quelques témoins privilégiés de l'explosion du phénomène racontent.

Casting :

Gervais Martel : Faut-il encore présenter tonton Gervais, emblématique président du Racing Club de Lens de 1988 à 2012 et de 2013 à 2017 ?

Jean-Guy Wallemme : Auteur de 466 matchs sous le maillot Sang et Or (1986-1998 et 2001-2002) et de 106 rencontres sur le banc artésien, le mythique défenseur a été champion de France en 1998 avec Lens, club qu'il a fait remonter en 2009 dans l'élite comme entraîneur.

Franck Queudrue : Défenseur formé et révélé au RC Lens entre 1995 et 2001, revenu boucler la boucle dans le 6-2 en 2010 après neuf ans et 280 matchs au pays du kick and rush.

Sébastien Roudet : Milieu offensif, passé de 2008 à 2011 par le RC Lens, dont il a porté la liquette 92 fois.

Quand je suis revenu au club à l'été 2010, j'ai demandé :Colbert Marlot, Olivier Bijotatet Eric Sikoram'ont dit qu'il y avait quelques jeunes pas mal, dont un qui promettait vraiment. C'était Raphaël Varane.C'était un garçon que j'avais déjà vu chez les jeunes. Là, il était en CFA, et je l'avais d'abord pris pour quelques entraînements avec les pros. En avance sur l'intelligence de jeu, il avait aussi continué ses études. C'est l'année où il passe le bac. J'ai eu quelques échanges avec ses parents, et il avait clairement compris, sur et en dehors du terrain, ce qu'on attendait de lui.Serge, c'était déjà quelque chose... C'était une bête physique ! La première fois qu'on l'a vu, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com