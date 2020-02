« Il y a bien des contacts avec les djihadistes », admet le président malien

L'information selon laquelle des tentatives de contacts auraient été établies avec les djihadistes était déjà publique depuis fin janvier, mais n'avait pas encore été confirmée au plus haut niveau. En effet, le haut représentant du président pour le centre du Mali, Dioncounda Traoré, avait indiqué avoir « personnellement envoyé des émissaires en direction d'Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali. Maintenant, c'est fait de la bouche même du président Ibrahim Boubacar Keïta ». « Dioncounda Traoré est en mission pour moi et a le devoir d'écouter tout le monde », a dit le président malien, qui a ajouté qu'« il s'agit de déterminer si certains dans l'entourage des chefs peuvent être sensibles à un discours de raison ».Lire aussi Sahel : la tentation de la négociation avec les terroristesUn virage importantDans la crise malienne, c'est un changement majeur que de voir le président de la République reconnaître ainsi l'existence d'une démarche d'approche des groupes djihadistes. Justification avancée : « La nécessité d'explorer les voies d'une sortie de crise après huit années de guerre sans issue rapide en vue. » Le président Keïta rompt ainsi avec le rejet jusqu'ici affirmé de tout dialogue avec les djihadistes, également qualifiés de terroristes, à la tête desquels on note le prédicateur radical peul Amadou Koufa, chef de la katiba Macina, affiliée au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda, qui...