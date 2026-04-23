Il y a beaucoup mieux que l’Italie pour remplacer l’Iran à la Coupe du monde

Il y a beaucoup mieux que l’Italie pour remplacer l’Iran à la Coupe du monde

Visiblement, Donald Trump et ses potes sont prêts à tout pour placer un autre pays à la place de l’Iran dans le groupe G du prochain Mondial. Dernier exemple en date : réintégrer l’Italie, au nom de son palmarès. Alors si c’est comme ça que ça fonctionne, voici d’autres possibilités.

« Je confirme que j’ai suggéré à Trump et à Gianni Infantino que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du monde. Je suis d’origine italienne et ce serait un rêve de voir l’Italie dans un tournoi disputé aux États-Unis. Avec quatre titres de champions du monde, l’Italie a le palmarès pour justifier sa participation au prochain Mondial. » Voici comment Paolo Zampolli, proche conseiller de Donald Trump, étalait son envie de voir la Nazionale se rendre aux Stazunis cet été. Mais avec un argument pareil, on peut trouver d’autres alternatives tout aussi crédibles.

Liban

Pour faire plaisir à l’Italibanais Gianni Infantino. Il ne va pas se gagner tout seul le prochain Prix de la paix de la FIFA……

Par Ethan Ameloot, avec JD pour SOFOOT.com