Il y a 60 ans ouvrait le premier hypermarché en France, un Carrefour dans l'Essonne

Le Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois, le premier hypermarché ouvert en France le 15 juin 1963 ( Carrefour / Handout )

Le 15 juin 1963 ouvrait dans l'Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, le premier hypermarché de France, un Carrefour qui fête jeudi ses 60 ans dans un contexte où ces magasins grand format restent incontournables, même s'ils souffrent d'une certaine désaffection et d'une image écornée.

Alain s'en souvient très bien: il avait 10 ans quand le Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois a ouvert ses portes. Pour la première fois en France, produits frais, textile et électroménager étaient vendus sous le même toit, en libre service.

Ses parents y sont bien allés "deux, trois fois" avant de reprendre leurs habitudes chez les petits commerçants du coin, mais sa femme Odile, 67 ans, et lui-même, sont devenus des clients fidèles, expliquait-il début juin à l'AFP. Ce, même si leur chariot de courses n'est plus aussi rempli qu'auparavant à cause de l'inflation.

Au gré de ses 60 ans d'existence, le format de magasins "hypermarché" s'est taillé une place essentielle dans la vie des Français, au point de devenir un symbole de la société de consommation. Que ce soit sous des enseignes qui restent d'actualité - Carrefour, Auchan, Cora, E.Leclerc ou Casino - ou d'autres qui se sont éteintes définitivement, comme Mammouth, Continent, Rallye ou Euromarché.

En France, on parle d'un hypermarché quand sa surface commerciale - hors réserve par exemple - est supérieure à 2.500 mètres carrés et qu'il vend des denrées alimentaires. Les plus gros sont supérieurs à 20.000 mètres carrés.

On compte 2.255 de ces mastodontes en France métropolitaine, selon le média spécialisé LSA. Près de 2 euros sur 5 dépensés en grandes surfaces le sont dans un hypermarché.

- "Image dépréciée" -

Avec leurs gigantesques parkings en périphérie des villes, leurs enseignes néon et leurs kilomètres de rayonnages, ils souffrent aujourd'hui d'une "image dépréciée", observe Vincent Chabault, sociologue et auteur d'un "Éloge du magasin" (Folio).

Des caddies dans un hypermarché Auchan à Pérols (Hérault), en janvier 2020 ( AFP / Pascal GUYOT )

Ils ont aussi souffert de l'évolution des habitudes de consommation des Français, et de l'émergence de concurrents: spécialistes du haut de gamme d'une part, discounters d'autre part, ainsi que du commerce en ligne pour ce qui concerne les produits non-alimentaires qu'ils vendaient à grande échelle.

Malgré tout, si son concept originel, le "tout sous le même toit", "est mort il y a bien longtemps", synthétise l'expert de la consommation Olivier Dauvers auprès de l'AFP, c'est toujours "70 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel".

L'"hyper" reste pour de nombreux Français un passage obligé pour faire les courses, voire un lieu de vie et de "sociabilité".

L'importance de la grande distribution et en particulier de l'hypermarché, dans la vie de tous les jours a notamment été relevé dans la littérature. Le prix Nobel 2022 Annie Ernaux a consacré un livre en 2014 à son Auchan de Cergy-Pontoise, "Regarde les lumières mon amour".