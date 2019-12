Il y a 30 ans, le Canada connaissait son premier féminicide de masse

Le 6 décembre 1989, Marc Lépine, 25 ans, entre dans l'Ecole polytechnique de Montréal. Il monte au deuxième étage et entre dans une classe, où un élève est en train de faire un exposé en génie mécanique. Il tient une carabine dans les mains. Il sépare les hommes et les femmes en deux groupes, et demande aux premiers de sortir de la salle. Puis Marc Lépine tire une trentaine de balles sur les neuf femmes restées dans un coin de la salle.Ce jour-là, le Québécois a tué 14 personnes, uniquement des femmes, avant de retourner son arme contre lui. Il a blessé 14 autres personnes, dont 10 femmes. 30 ans plus tard, le Canada reconnaît enfin ce féminicide de masse : ce vendredi 6 décembre 2019 a été inaugurée une plaque commémorative de la tuerie de l'Ecole polytechnique mentionnant que « quatorze femmes ont été assassinées lors d'un attentat antiféministe ».Jusqu'à présent, la plaque commémorant ce jour tragique ignorait le fait que les femmes seules étaient visées, évoquant uniquement « la tragédie survenue à l'Ecole polytechnique ».Des revendications clairesPourtant, les revendications de l'auteur étaient claires. Il avait laissé une lettre chez lui, découverte par les policiers après le massacre. « Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui c'est bien pour des raisons politiques. Car j'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Même si l'épithète 'tireur fou' va m'être attribué dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes (assurances moins chères, congé maternité prolongé précédé d'un retrait préventif, etc.) tout en s'accaparant ceux des hommes ». Avec cette lettre, les enquêteurs trouvent une liste de 19 noms de féministes plus ou moins célèbres. Il y indique sa volonté de les tuer.Le jour de la tuerie, ...