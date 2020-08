So Foot • 17/08/2020 à 06:00

Il y a 25 ans, Marco van Basten disait stop

C'était il y a un quart de siècle. Le 17 août 1995, à l'âge de 30 ans, Marco van Basten raccrochait les crampons pour de bon. Son dernier match disputé ? La fameuse finale de C1 1993, perdue contre Marseille (0-1). Entre-temps ? Deux années de souffrance, de faux espoirs, d'opérations et de combat avec une cheville en lambeaux qui l'entraînera dans sa descente aux enfers. Un crève-cœur qui incite à se demander ce que "San Marco" aurait pu accomplir avec un corps plus complaisant, mais qui ne doit pas faire oublier ce que Van Basten était malgré tous les vents contraires : l'un des attaquants les plus élégants du XXe siècle, sûrement son avant-centre le plus complet et l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Tout simplement.

Ce 18 août 1995, le soleil enveloppe Milan d'une atmosphère réconfortante. C'est une belle soirée milanaise qui s'annonce, mais San Siro n'a pas envie de rire. La veille, Marco van Basten venait d'annoncer en conférence de presse qu'il prenait définitivement sa retraite. L'espoir, pourtant, flottait toujours du côté des. L'espoir qu'il porte de nouveau ce maillot de l'AC Milan, plus de deux ans après l'avoir arboré pour la dernière fois lors de la finale de C1 1993 contre l'OM. Mais la peine de Van Basten est trop forte, sa douleur trop intense, sa cheville trop bousillée après une demi-douzaine d'opérations en huit ans et des nuits sans dormir à hurler de souffrance ou à ramper pour aller aux toilettes.Le lendemain de la sale nouvelle, donc, Van Basten est présent à San Siro pour un dernier tour de piste à l'occasion d'un match amical sans grand intérêt contre la Juventus. Les adieux de San Siro àseront à la hauteur de ce que le virtuose néerlandais a apporté aux. Plus de 60 000 tifosi crient leur amour, leur vénération