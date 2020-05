Il y a 20 ans, la Lazio remportait le Scudetto

Le 14 mai 2000, il y a vingt ans jour pour jour, la Lazio décrochait le deuxième Scudetto de son histoire. Le dénouement de l'une des journées les plus folles de l'histoire de la Serie A.

"Gagner le Scudetto avec la Lazio a été l'un des meilleurs moments de ma vie. Je me rappellerai toute ma vie de l'accolade du président Cragnotti"Sven-Göran Eriksson

De la victoire en Coupe à la remuntada du Milan

Vingt ans plus tard, les supporters de la Lazio se souviennent encore de tout. De l'heure exacte, 18h04.De ce sentiment d'attente interminable. De cette tension. Et puis de cette explosion. Une explosion que le peupleavait attendue 26 ans. Du 12 mai 1974 au 14 mai 2000. De Giorgio Chinaglia à Alessandro Nesta. De Tommaso Maestrelli à Sven-Göran Eriksson. L'histoire d'un Scudetto improbable, quasiment inimaginable quelques semaines encore auparavant. "" avait raconté Sven-Göran Eriksson, en 2013, aux micros de Lazio Style Radio. Le couronnement de trois années de travail, et d'un long et coûteux investissement.Retour en arrière d'une trentaine d'années. Au début des années 90, la Lazio remonte en Serie A après des années 80 très compliquées, passées la plupart du temps en Serie B (scandale Totonero, etc.). Un nouveau président, Sergio Cragnotti, débarque, avec la ferme intention de faire de la Lazio le plus grand club italien. Il construit une jolie équipe qui, avec des joueurs comme Beppe Signori, Gigi Casriaghi ou Paul Gascoigne, va venir titiller les gros du championnat. Mais il manque ce petit quelque chose. Ainsi, à l'été 1997, Cragnotti débauche l'entraîneur suédois Sven-Göran Eriksson et ramène par la même occasion Roberto Mancini, Vladimir Jugovi? ou Almeyda. L'équipe est ambitieuse, va réaliser une deuxième partie de saison magnifique, couronnée par une victoire en Coupe d'Italie (premier titre depuis le Scudetto de 1974) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com