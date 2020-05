Il y a 20 ans, l'OM jouait son maintien à Sedan

Le 13 mai 2000, au terme d'une saison éprouvante, l'Olympique de Marseille, pourtant vice-champion de France, finaliste sortant de la Coupe de l'UEFA et candidat au titre, débarquait à Sedan la trouille au ventre à l'occasion de la 34e et dernière journée de Division 1. En jeu, sur la pelouse du stade Émile-Albeau, aujourd'hui rasé du paysage ardennais : le maintien en première division, finalement arraché dans la douleur, grâce à un nul poussif (2-2) et deux petits buts de plus que l'AS Nancy-Lorraine. Retour, vingt ans plus tard, sur l'équivalent marseillais du Sochaux-PSG de 2008.

Sedan 2-2 Marseille

Casting :

Bernard Casoni : Entraîneur de l'Olympique de Marseille du 25 novembre 1999 au 30 juin 2000, aujourd'hui libre après son départ du Mouloudia d'Alger en décembre dernier.

Stéphane Dalmat : Milieu de terrain, 43 matchs avec l'OM en 1999-2000, retiré des terrains depuis 2012 et une dernière pige de trois semaines en Ligue 2 à Nîmes.

Nicolas Sachy : Gardien de but des Sangliers de 1996 à 2002, vice-champion de D2 et finaliste de la Coupe de France en 1999, aujourd'hui à la tête du bar-ambiance Le Rétro à Charleville-Mézières (Ardennes).

Luis Satorra : Défenseur central et capitaine du CSSA, où il a évolué de 1997 à 2002, aujourd'hui expatrié aux States, où il est responsable de la formation du Wake Futbol Club, en Caroline du Nord.

Fabien Brandes : 16 matchs en D1 dans l'entrejeu sedanais entre 1999 et 2001, aujourd'hui entraîneur de l'US Bazeilles (R3 Grand Est).

Prologue

Sur le papier, on avait une équipe pour gagner le titre. Mais la mayonnaise n'a pas pris, et entre le changement d'entraîneur, la crise avec les supporters et le départ de Laurent Blanc...C'était une saison plus que galère. Il a fallu gérer l'après-Courbis, mais aussi certains joueurs par rapport à son discours. Rolland pensait que j'avais fait les choses derrière son dos. C'est faux. J'étais bien à la formation et j'y serais volontiers resté.