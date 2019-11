Il y a 20 ans l'Erika sombrait au large du Finistère

Le 11 décembre 1999, l'Erika, parti de Dunkerque pour rejoindre la Sicile, est victime "d'une défaillance de sa structure", par gros temps dans le golfe de Gascogne, note le Bureau enquête accident (BEA) mer, dans son rapport d'enquête. Le lendemain, les 26 membres d'équipage, tous Indiens, sont hélitreuillés et sauvés alors que les deux parties du pétrolier coulent ensuite par 120 m de fond, malgré une vaine tentative de remorquage vers le large de la partie arrière.

Les premières réactions officielles sont peu alarmistes après le naufrage de ce pétrolier de 180 m de long, construit au Japon en 1975. "Dans tous les cas de figure, dans les modèles d'évolution que nous développons depuis ce matin avec Météo France, le pétrole ne risque pas de s'échouer en nappes sur les côtes", affirme le 12 décembre un responsable du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), créé à Brest en 1979 un an après le naufrage de l'Amoco Cadiz (230.000 t de pétrole déversées).

Mais rapidement l'inquiétude grandit. En raison d'une météo difficile, les opérations de pompage sont difficiles. Les appels au boycottage de la compagnie pétrolière TotalFina sont lancés, notamment par le président du conseil général de Vendée, Philippe de Villiers.

Le mazout provenant des cuves de l'Erika a recouvert, le 26 décembre 1999, une crique du Pouliguen ainsi qu'une partie du littoral de Loire-Atlantique.General view of the Pouliguen creek, western France, covered with oil 26 December 1999. Storm force winds and driving rain hampered the battle to clean parts of France's Atlantic coastline affected by the oil-spill from the sunken tanker Erika, local official said Sunday. AFP ( AFP / FRANK PERRY )