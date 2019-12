L'histoire a ses ironies. Parfois, elles font sourire. D'autres sont plus cruelles. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 décembre 2019, la tempête fait rage au large de Saint-Brieuc et un cargo battant pavillon ibérien se met à l'abri dans la baie. Le Karkloe, c'est son nom, a quitté la Suède le 27 novembre pour rejoindre la Mauritanie avec à son bord 4 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un engrais agricole hautement explosif lorsqu'il est mélangé au fioul. Bien qu'abrité dans la baie, le navire ne parvient à tenir son mouillage et les vents forts menacent de plus en plus. En Bretagne, on retient son souffle et, comme souvent dès qu'un cargo passant par là se trouve en difficulté, un vieux nom vient claquer dans les esprits : Erika.Lire aussi Naufrage du « Grande America » : comment éviter la pollution des côtes ?C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Ce 12 décembre 1999, l'ouest de la France prépare ses sapins et tablées pour les fêtes de fin d'année, pas à ramasser des galettes de mazout sur ses plages. Voilà 24 heures qu'une tempête balaie la Bretagne avec des vents dépassant parfois les 100 kilomètres-heure. La mer, elle, se déchaîne : des creux d'une dizaine de mètres rendent les voies maritimes de la Manche et de l'Atlantique difficilement navigables. Il n'est pas encore 6 heures du matin quand sonne le premier appel de détresse dans le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel dans le Morbihan....