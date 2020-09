Il y a 20 ans, Blanc et Deschamps disaient au revoir aux Bleus

Le 2 septembre 2000, deux mois après le but en or de David Trezeguet et une dernière coupe soulevée dans la nuit de Rotterdam, Didier Deschamps et Laurent Blanc tiraient ensemble leur révérence sous le maillot Bleu. C'était en amical face à l'Angleterre, au Stade de France, pour un moment chargé d'émotions. Sauf peut-être pour Bernard Lama.

La castagne puis les bisous

Cheveux soyeux, brassard tricolore accolé au biceps, trophée de l'Euro sous le bras, Didier Deschamps en est certain : il vit, ce 2 juillet 2000 après cette folle finale contre l'Italie, ses derniers moments en Bleu. L'apogée d'une génération marque également un baisser de rideau pour lui, 31 berges, et son aîné de trois ans, Laurent Blanc. Sur la pelouse du Stadion Feijenoord, un échange animé entre Roger Lemerre et DD marquera les esprits., rigolait ce dernier l'année dernière au moment de revenir sur cet épisode. Après un amical face à une sélection FIFA le 16 août à Marseille marquée par un triplé de Trezegol (victoire 5-1), c'est donc face à la perfide Albion, juste avant la rentrée des classes, que les adieux sont programmés.Pour Laurent Blanc, qui entame sa deuxième et dernière saison à l'Inter, il est clair que l'heure est venue. Mais son compère, qui a quitté Chelsea pendant l'été pour rejoindre Valence, en a certainement encore sous le pied. Le Basque a d'ailleurs encore les crocs au moment d'accueillir les Anglais pour ses dernière minutes sous le maillot frappé du coq, au-dessus duquel il a brodé une étoile :Dix-neuf mois après le coup d'éclat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com