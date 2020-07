So Foot • 22/07/2020 à 12:00

Il y a 20 ans, Anelka signait son retour au PSG

Le 22 juillet 2000, un peu moins de trois ans après son exil précoce outre-Manche, Nicolas Anelka revient au PSG par la grande porte. Tête de gondole d'un recrutement ambitieux, l'attaquant tricolore ne fera pas long feu. La faute à une stratégie marketing plus que bancale de la part du club de la capitale.

Une borne d'arcade et Aimé Césaire

"Au PSG, il n'y a pas le temps. Soit tu gagnes tout de suite, soit on démonte tout." Sylvain Distin

Lunettes de soleil sur le crâne, débardeur en laine de mouton sur les épaules, et pantalon retroussé jusqu'au genou, Nicolas Anelka ressemble à une véritable égérie de mode. Mais ce 22 juillet 2000, alors que le PSG reçoit les Corinthians au Parc des Princes, le gamin de Trappes n'est pas là pour monter sur un podium, mais pour signer un contrat de sept ans dans son club formateur. Présenté à la mi-temps du match par le président-délégué, Laurent Perpère, sous les yeux de son ami d'enfance Jamel Debbouze, Anelka est le symbole du nouveau virage entamé par le club de la capitale. Un PSGqui veut remporter la Division 1 et la Ligue des champions grâce à une nouvelle identité, celle d'une équipe de jeunes de la banlieue parisienne. Problème, rien ne va réellement se passer comme prévu.Interviewé par France 3 dans les couloirs du Parc, quelques minutes après avoir effectué son tour de stade telle une rock star, Anelka ne semble pas vouloir s'épancher sur sa signature. Normal, voilà déjà trois ans que l'attaquant français fait les choux gras de la presse française.D'abord lors de son départ du PSG pour Arsenal en février 1997, puis celui de Londres vers Madrid en juillet 1999 pour 220 millions de francs, faisant de lui le deuxième transfert le plus élevé de l'histoire du foot, après Christian Vieri. Mais dans la capitale espagnole, tout ne se passe pas comme il l'aurait imaginé., se souvient Karim Nedjari, grand reporter auau début des années 2000.