Il y a 150 ans, Madame Bovary remportait le succès du scandale

Archives. Le chef-d'œuvre de Gustave Flaubert révolta les convenances autant qu'il révolutionna les conventions romanesques. Cet article a été publié dans « Le Monde » du 13 avril 2006.

« Tu sauras que je suis présentement sous la presse. Je perds ma virginité d'homme inédit ce jeudi en huit, le 1er octobre. (...) Je vais pendant trois mois consécutifs emplir une bonne partie de la Revue de Paris. » Flaubert n'est plus tout à fait un jeune homme - il a déjà 35 ans - lorsque paraît Madame Bovary, dans la revue dirigée par Maxime Du Camp, le compagnon du voyage en Orient. L'histoire littéraire ne retient d'ordinaire que la date de 1857, l'année du procès, en janvier-février, et de la publication en volume chez Michel Lévy, courant avril. Mais le scandale, moral et littéraire, éclate au dernier trimestre de 1856.

Soit que le sujet lui fût imposé, soit que Flaubert se l'imposât comme antidote à l'exubérance de sa nature, Madame Bovary prit cinq années au long desquelles la littérature n'a jamais rimé aussi richement avec la rature. Au total, 4 500 pages manuscrites, conservées comme autant de preuves, pour en faire imprimer 500. Ce n'est pourtant pas que ce premier roman publié, à la différence des suivants, exigeât de nombreuses lectures préparatoires ou des recherches documentaires poussées : la Normandie, il y habite ; la vie d'un médecin, il la connaît de famille ; les mœurs de son temps, il les subit ; et il a fait du bourgeois son ennemi le plus intime. Ce ne sont pas non plus les combinaisons de l'intrigue qui retardent la composition : elle est tellement plate et banale, cette histoire d'adultère finissant mal, qu'un suicide comme celui de Delphine Delamarre, l'épouse d'un médecin à Ry, près de Rouen, peut, en lui fournissant le prétexte d'un fait divers, rassurer l'auteur quant à l'extrême banalité de son sujet.

