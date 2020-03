Il y a 15 ans, Sergio Ramos disputait son premier match avec l'Espagne

Il y a quinze ans tout pile, le 26 mars 2005, l'Espagne accueillait la Chine à Salamanque. Un match amical rendu sexy par la première cape avec la Roja de Sergio Ramos, pas encore âgé de dix-neuf ans. Le point de départ d'une carrière internationale qui l'aura sacré en novembre dernier recordman de sélections de son pays - il en compte aujourd'hui 170. La suite logique, surtout, d'un apprentissage du plus haut niveau sur le côté droit de la défense du FC Séville et dans les jupes de ces deux brutasses de Javi Navarro et Pablo Alfaro.

Alfaro-Navarro, l'école du vice

Faire d'un match amical face à la Chine un petit événement n'est pas chose aisée. Un peu plus d'un an avant que Djibril Cissé ne laisse une guibole sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à ces mêmes Chinois et plombe la fin de préparation des Bleus au Mondial 2006, Luis Aragonés y est lui aussi parvenu, le 26 mars 2005. Mise sur orbite par un péno rapide de Fernando Torres, et à l'abri par un coup franc dévié de Xavi à la demi-heure de jeu, sadéroule logiquement ce jour-là. Assez pour que le sélectionneur ibérique offre dès la reprise des débats sa première cape au jeune Sergio Ramos. Dans une équipe excédant pourtant tout juste les 25 berges de moyenne d'âge au coup d'envoi, le défenseur sévillan fait figure de rejeton, du haut de ses 18 ans et 361 jours. Un âge qui fait alors de lui le plus jeune joueur à débuter avec ladepuis 55 piges, et le dixième plus jeune de l'histoire de la. Voilà pour l'événement.Celui-ci n'en est toutefois pas vraiment un pour quiconque était au stade Carlos Belmonte dix mois plus tôt, le 16 mai 2004. En ce dimanche ensoleillé, l'ambiance est à la fête au sein des joueurs d'Albacete, qui ont prolongé la veille leur bail en Liga depuis leur canapé, où ils assisté aux défaites du Celta de Vigo et Valladolid, les deux premiers relégables. En roue libre, les coéquipiers du Français Laurent Viaud prennent une valise sans conséquence face au FC Séville (1-4). Mais sont aux premières loges pour attester du talent certain de Ramos, 18 balais et six matchs de Liga dans les cannes. Titularisé pour la troisième fois sur le côté droit de la défense andalouse, le natif de Camas, commune de 27 000 âmes située dans la métropole sévillane, bouffe son couloir durant 90 minutes. Mais plus que son goût pour l'offensive, sa "" et sa "