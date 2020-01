Il y a 122 ans, Sheffield en passait quatre à Liverpool

Ce jeudi soir, Liverpool, ultra-leader de Premier League, reçoit Sheffield United, honnête huitième du classement. Or, il fut un temps où les positions des deux clubs étaient inversées. Ce n'était pas hier. C'était il y a 122 ans. Récit en noir et blanc (et rouge).

LiverpoolSheffield United le 02/01/2020 à 21:00 Premier League Diffusion sur

De promu à candidat au titre

Voilà près de treize ans qu'ils attendaient ça. Les supporters de Sheffield United, club historique du football anglais (1889), n'étaient plus venus à Anfield depuis février 2007. À l'époque, ils en avaient pris quatre dans le buffet (doublé de Fowler, buts de Hyypiä et Gerrard), et avaient été relégués quelques semaines plus tard. Alors, forcément, ces retrouvailles avec la mythique enceinte sont déjà une victoire, et peu importe si l'issue de la rencontre semble déjà écrite, lescomptant déjà pratiquement le double de points de leurs adversaires du jour. Il faut dire qu'historiquement, Anfied n'est pas franchement une terre de succès pour Sheffield. Dans toute leur histoire, ils n'y ont gagné que neuf fois, la dernière en 1994, la première en... 1898. Et c'est justement cette fois-là qui nous intéresse. Car Sheffield United était alors dans une forme étincelante. Et Liverpool devait tenter de stopper la machine. Comme aujourd'hui, mais dans l'autre sens.Le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com