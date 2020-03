Il y a 100 ans, la grippe espagnole menaçait le foot...

La mémoire collective est parfois sélective. Si tout le monde se souvient de la boucherie de la grande guerre, qui garde en mémoire qu'en 1918 et 1919, une impitoyable faucheuse a raflé plus de vies que le conflit mondial ? La grippe espagnole, une des pires épidémies de l'histoire récente, porta aussi un coup très dur au football qui commençait tout juste à se développer véritablement un peu partout sur le Vieux Continent, et dans le monde.

Les bonnes questions du coronavirus en France

Un bleu pris par la grippe

Le foot retient son souffle en ce mois de mars 2020. Le coronavirus plane comme un menace fantôme sur sa belle routine, ses finances ou bénéfices. Une épidémie inattendue qui pourrait même saborder partiellement ou totalement cet Euro 2020 organisé dans 12 pays et donc supposant d'importantes visites de fans étrangers. Mais voici plus de cent ans déjà, le petit monde du ballon rond dut composer avec une maladie terrifiante dont les spécialistes estiment le nombre de victimes entre 50 millions et 100 millions à travers le monde. Un raz-de-marée sanitaire qui devint mondial, et dont l'ampleur conduit par exemple le Canada - grand pourvoyeur de soldats pour sa gracieuse majesté qui revint d'Europe avec ce terrible cadeau - à l'annulation de la mythique Stanley Cup en hockey-sur-glace. Dans l'hexagone, parmi les plus célèbres victimes, on recense le poète Guillaume Apollinaire, qui succomba à 38 ans, déjà amoindri par une blessure de guerre, ainsi qu'Edmond Rostand, le papa de Cyrano de Bergerac.Et aussi par exemple un certain Marius Royet, un ancien de l'US Parisienne, club pionner de " l'Association " dans la capitale et qui s'avéra alors un des rares à rencontrer, en ces temps originels, la Juventus lors d'un tournoi international. Son nom est forcément un peu tombé dans l'oubli depuis, bien qu'il représenta aussi probablement un des " cadres " de la sélection nationale naissante, à en croire en tout cas le site de la FFF qui lui sanctifie du grand mérite de "". Prisonnier de guerre, il décède pour sa part en novembre 1918, hospitalisé à Mannheim, chez l'ennemi allemand, de cette grippe improprement attribuée à nos amis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com