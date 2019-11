«Il va se battre pour remarcher» : qui est Manuel Cabit, joueur de Metz accidenté de la route

C'était l'une de ces histoires classiques, mais toujours sympathiques, qui humanisent le monde du football. Celle d'un jeune homme parti à des milliers de kilomètres de chez lui pour réaliser son rêve. Celle d'un premier échec à la porte des professionnels, d'un passage par les rencontres moins glamours du monde amateur pour se reconstruire et, enfin, d'une lente remontée des échelons pour découvrir la Ligue 1 cette saison.C'était ce qu'on aurait pu vous raconter du défenseur de Metz, Manuel Cabit, avant ce dimanche. Sur l'autoroute A4, la voiture conduite par son coéquipier Kévin N'Doram, lancée à plus de 180 km/h selon une source proche du dossier, a brutalement quitté la route en début d'après-midi. Si le fils de l'ancien Nantais Japhet N'Doram - contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants - est sorti indemne du choc et a été entendu depuis par les enquêteurs, le latéral gauche a été sérieusement blessé et hospitalisé dans la foulée.« Il ne sent toujours pas ses jambes aujourd'hui [mardi] », glisse un proche. Selon nos informations, Manuel Cabit a de nouveau été opéré ce mardi après une première intervention, au rachis lombaire selon L'Equipe, après l'accident. Deux autres personnes, dont son frère, ont également été blessées dans le choc. Conscient dans son lit d'hôpital, le Messin a pu répondre aux nombreux messages adressés par ses proches et ses anciens partenaires.Il a promis à son père mourant qu'il deviendrait pro« Il m'a dit qu'il était très touché de voir qu'autant de gens qui pensaient à lui. Je regrette de ne pas avoir pris de ses nouvelles plus tôt, c'est vraiment un super garçon », souffle, ému, l'entraîneur d'Aubervilliers (National 3) Rachid Youcef. Il y a sept ans, celui qui était encore joueur dans le club de Seine-Saint-Denis voit débarquer le jeune Cabit, encore dégoûté de ne pas s'être fait proposer un contrat ...