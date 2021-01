"Il va falloir en 2021 continuer" le "quoi qu'il en coûte", estime Aurore Bergé

La présidente déléguée du groupe des députés LREM à l'Assemblée nationale a estimé que les secteurs les plus touchés par la crise devaient encore être soutenus cette année.

La députée LREM Aurore Bergé le 20 octobre 2020 à l'Assemblée nationale. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

A cause de la crise du Covid-19, l'économie française a connu une récession historique en 2020 : le produit intérieur brut (PIB) a plongé de 8,3% , après une croissance de 1,5% en 2019, selon une première estimation publiée vendredi 29 janvier par l'Insee. "On savait évidemment que la situation économique allait se contracter, d'où le 'quoi qu'il en coûte'" , a commenté dans la foulée sur franceinfo Aurore Bergé, députée La République en marche des Yvelines, alors que l'exécutif s'apprête à prendre de nouvelles mesures restrictives.

"J'entends les critiques de ceux qui disent qu'à un moment le 'quoi qu'il en coûte' va coûter. Mais avec les dispositifs qu'on a mis en place, combien de faillites ont été empêchées, combien de destructions d'emplois ont été empêchées ? On a eu un recul du nombre de faillites en 2020 parce qu'on a mis en place l'activité partielle, des prêts garantis par l'Etat, le fonds de solidarité. Donc on a été extrêmement mobilisés et présents", a souligné la présidente déléguée du groupe des députés LREM à l'Assemblée nationale.

"Pour maintenir l'emploi et l'activité dans notre pays, il va falloir en 2021 continuer" le "quoi qu'il en coûte", "notamment pour les secteurs qui sont le plus durement touchés, la culture, l'hôtellerie, la restauration, l'évènementiel, toutes celles et ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler", a-t-elle estimé.

"Tant que la crise le rendra nécessaire, on protégera les emplois avec l'activité partielle" , avait également assuré, mardi sur RTL , la ministre du Travail, Élisabeth Borne, précisant que "la priorité, c'est de protéger les emplois". "Tant que la pandémie sera là, et qu'elle nous obligera à prendre des mesures de restrictions sanitaires, il y aura un soutien de la part de l'Etat" , avait également assuré quelques jours plus tôt le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, se démarquant des propos du ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, qui avait expliqué que "si 2021 (devait marquer) la fin de la crise et de la pandémie comme tout le monde l'espère, il fau(dra) aussi que 2021 marque la sortie du 'quoi qu'il en coûte'".