Il travaille 70 heures par semaine : l'éprouvant carnet de bord d'un paysan

En Vendée, Jordy Bouancheau, 25 ans, veille 70 heures par semaine sur ses vaches. Pour nous, il a tenu pendant deux semaines son carnet de bord. Le témoignage d'un métier passionnant, mais éprouvant.« Une surprise m'attend ce matin quand j'arrive, à 7 heures, sur l'exploitation. Dans la nuit, trois des veaux nés ces derniers jours sont passés sous la barrière de leur stabulation pour se coucher dans le foin. Quand elles ne sont pas dans les champs, les bêtes sont installées dans ces compartiments abrités. Je renvoie les petits vers leurs mères et vérifie qu'ils tètent bien. Ici, aux Lucs-sur-Boulogne, nous sommes en plein cœur du bocage vendéen, dans la première région productrice de viande bovine de France. Nous cultivons 270 hectares, principalement pour nourrir nos 220 blondes d'Aquitaine allaitantes, donc destinées à produire de la viande.Fils et petit-fils d'agriculteurs, j'ai les bottes dans le fumier et la boue du matin au soir depuis que je sais marcher. Aujourd'hui, à 25 ans, j'ai un bac pro agricole et un BTS analyse et conduite de systèmes d'exploitation. Pendant dix ans, j'ai travaillé en alternance, puis comme salarié. Il y a deux ans, je me suis installé sur le Gaec (groupement agricole d'exploitation en commun) des Noues avec mon père, Philippe, 54 ans, ma mère, Carine, 46 ans, et notre associé, Jean-Marcel Verdeau, 60 ans. Nous travaillons en agriculture raisonnée. Cela veut dire que nous contribuons à la préservation des sols et du bocage, en ne pratiquant plus le labour, qui participe à l'appauvrissement de la terre, en utilisant de plus faibles doses de pesticides... Cinq personnes exploitent la ferme des Noues, en Vendée, créée par les Bouancheau.Théophile Trossat pour Le Parisien Week-End Je suis dehors en permanence, par tous les temps. Je me lève parfois la nuit pour veiller mes vaches. Alors, oui, je suis en colère contre cette défiance vis-à-vis de mon métier. Elle se ...