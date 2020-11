Il sera "impératif" de "limiter" le nombre de convives à Noël et au Nouvel An, selon Castex

Le Premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse à Paris sur les restrictions sanitaires le 26 novembre 2020 ( POOL / Ludovic MARIN )

Il sera "impératif" de "limiter" le nombre de convives pour célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An en raison de l'épidémie de Covid-19, a averti jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Le couvre-feu, qui sera mis en place le 15 décembre, sera "levé à titre dérogatoire les 24 et 31 décembre" mais "cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou le Nouvel An comme les années précédentes" car "ces moments de rassemblements festifs et amicaux, où l'on baisse la garde et porte moins le masque, sont particulièrement risqués".

"Il est donc impératif que vous limitiez le nombre de personnes à table et évitiez les rassemblements trop nombreux", a-t-il ajouté, en précisant que "des recommandations concrètes" seront annoncées avant les vacances.

Mais, pour M. Castex, il "n'est pas question" que ces fêtes familiales se privent de la présence des aînés, notamment "des grands-parents".

Il a précisé que le gouvernement allait "regarder ce que font tous les pays européens" afin d'"essayer d'en tirer quelques enseignements utiles".

L'Allemagne a décidé mercredi que les réunions privées pourraient atteindre 10 personnes du 23 décembre au 1er janvier, enfants de moins de 14 ans non compris. En dehors de cette période, les réunions privées sont limitées à cinq personnes. Le Royaume-Uni a autorisé les réunions de famille du 23 au 27 décembre.

