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Il semblerait que José Mourinho ne croit pas trop au sacre de l’Argentine
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 16:55

Il semblerait que José Mourinho ne croit pas trop au sacre de l’Argentine

Il semblerait que José Mourinho ne croit pas trop au sacre de l’Argentine

Pas sympa pour l’Argentine. Présent ce vendredi à Valdebebas pour s es premiers pas en tant que nouveau coach du Real Madrid après son premier passage entre 2010 et 2013, José Mourinho s’est réjoui de la présence de jeunes du centre de formation pour la reprise , qui commence ce lundi 13 juillet. « Ce qu’il faut faire, c’est tirer le maximum de ces deux semaines (avant un premier match amical contre la Fiorentina le 1 er août) , avec positivité , relativise le technicien portugais pour la télévision du club aux 15 Ligues des champions. Parce qu’évidemment que j’aimerais avoir tous mes joueurs ici , mais je vais apprendre à connaître les joueurs présents, qui sont pour beaucoup au Castilla. »

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