« Il ne faut pas croire que la France est le mauvais élève de l'Europe »

D'Ajaccio à Paris, en passant par la situation de Marseille ou les arrêtés, parfois retoqués, pris par les préfets, Thibaut Delaunay, patron de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, fait le point sur cette saison 2023-2024.

Quel bilan faites-vous de ce début de saison ?

On a eu pas mal d’incidents, mais, paradoxalement, la majorité de ceux que l’on a constatés était liée à des problèmes internes aux clubs. Notamment aux groupes de supporters, puisqu’on a eu pas mal de conflits entre supporters, à l’intérieur même des groupes, ou entre les supporters et leur club, ou la direction de leur club, c’est plutôt ce qui ressort. Après, on a eu épisodiquement des incidents marquants, je pense notamment au match Ajaccio-Bordeaux, qui a quand même été un moment fort. Curieusement, c’est plus sur les matchs de Ligue 2 qu’on a eu des incidents importants, alors que ce ne sont pas forcément les clubs qui drainent le plus gros volume de supporters, même si on a maintenant des clubs historiques qui y sont et qui sont bien suivis. Mais on reste confiants sur le fait qu’on reste dans cette dynamique qui avait été initiée lors de la saison passée qui s’est globalement bien déroulée.…

Propos recueillis par Florian Porta pour SOFOOT.com