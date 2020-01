"Il ne faut jamais que les limites soient franchies" : Emmanuel Macron s'explique après son altercation à Jérusalem

Interrogé par les médias français après son altercation avec la sécurité israélienne à Sainte-Anne, le chef de l'État a assuré que ce n'était pas un hommage à Jacques Chirac.

Le président français Emmanuel Macron demande à un policier israélien de quitter l'église Sainte-Anne à Jérusalem, le 22 janvier 2020 ( AFP / Ludovic Marin )

La scène n'était pas sans rappeler celle de Jacques Chirac il y a 24 ans. En visite en Israël pour commémorer ce jeudi 23 janvier le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, Emmanuel Macron s'est offert mercredi une balade improvisée dans la Vieille ville de Jérusalem avant sa visite à la basilique Sainte-Anne, territoire français.

Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans l'église, le chef de l'État a une altercation avec une personne en charge du service de sécurité israélien, visiblement pour leur signifier qu'ils ne devaient pas rentrer dans l'édifice. "Tout le monde sort", a alors lancé Emmanuel Macron, avant de hausser le ton en anglais, devant un policier israélien : "I don't like what you did in front of me" (Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi").

Une altercation verbale qui rappelle celle en 1996 de l'ancien président Jacques Chirac dans le même quartier et son "Do you want me to go back to my plane?" (Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion?). Il ne s'agit pourtant en rien d'un hommage a assuré mercredi soir Emmanuel Macron à la presse française.

"Je pensais que ça se passerait bien"

"L'histoire n'est pas de même nature", a-t-il assuré, après être revenu sur les détails de l'incident. "Il y a eu un moment d'énervement entre les équipes de sécurité, et il me revenait d'y mettre bon ordre en expliquant quelles sont les règles", a-t-il expliqué. "La sécurité israélienne, qui a fait un travail formidable dans la Vieille ville, s'arrête aux portes de Sainte-Anne, et c'est la sécurité française qui prend le relais", a-t-il précisé. "La parenthèse a été refermée", a-t-il dit.

"Je pensais que ça se passerait bien", a-t-il insisté, tout en assurant que l'issue était positive. "Après j'ai salué les deux membres de sécurité, on s'est serré la main chaleureusement, les choses étaient oubliées et voilà". "Parfois il y a des moments où on cherche la bonne limite. Ici beaucoup de choses sont des histoires de frontières. Il ne faut jamais que les limites soient franchies , il faut se le dire, même quand il y a le ton qui monte, avec beaucoup d'amitié", a-t-il ajouté.

"À sa sortie, l'équipe du président s'est excusée pour l'incident, le président a serré la main des troupes et a poursuivi sa visite dans la Vieille ville", a par ailleurs affirmé le Shin Beth, service israélien de sécurité intérieure.

Après avoir rencontré des religieux à la basilique, Emmanuel Macron est, comme Jacques Chirac à l'époque, allé sur l'esplanade des Mosquées. Il s'est ensuite rendu au mur des Lamentations, kippa noire sur la tête, pour sa première visite en Terre sainte depuis son élection. Il s'agissait "de reconnaître la part de chaque religion ici à Jérusalem et ô combien elles cohabitent en se respectant", a-t-il jugé. "C'était très important pour moi de faire ça", a-t-il insisté.