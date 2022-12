Il n'y aura plus jamais de Pelé

Le roi Pelé nous a quittés, ce jeudi 29 décembre, à l'âge de 82 ans. Sa légende restera à jamais gravée dans l'histoire du football. Il demeurera unique, car le ballon rond et le monde ont radicalement changé.

Le roi Pelé s'est définitivement retiré de la scène. La question de son héritier potentiel ou putatif se pose donc encore plus fortement, maintenant que le principal concerné n'est plus parmi nous pour le désigner. Le cœur de la France s'était emballé, lorsque dans la foulée du Mondial en Russie, il avait semblé introniser à demi-mot Kylian Mbappé, en clamant son admiration pour le précoce attaquant tricolore. Ce dernier avait des faux airs de frère jumeau à travers les décennies, et paraissait suivre la même trajectoire. Le destin de l'Argentin Lionel Messi est venu contrarier ce trop parfait parallèle. Il faut se l'avouer, avec tristesse et reconnaissance : plus jamais aucun joueur n'aura le poids, n'endossera le rôle ou n'occupera la place d'Edson Arantes do Nascimento dans le foot.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente... #WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p

— Pelé (@Pele) July 15, 2018Les raisons sont évidentes, incontestables, historiques. En 1958, le génie brésilien, âgé de 17 ans, privait la France d'une finale en Coupe du monde et mettait, pour un petit bout de temps, le Brésil au centre du monde. Il donnait alors un visage d'ébène et sud-américain au beau jeu. L'ensemble des autres nations passèrent ensuite leur temps à essayer de dépasser ou égaler l'inatteignable, qui entassa trois Mondiaux dans l'escarcelle de Pelé. Les Bleus de Michel Hidalgo se rêvaient d'ailleurs en Brésil européen, au début des années 80. Et la presse décrivait Michel Platini en possible version tricolore de Pelé sur le vieux continent. Est-il seulement envisageable, aujourd'hui, qu'un seul gamin produise pareil bouleversement à lui seul ?