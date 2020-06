«  Il n'y aura plus de tournée de bisous obligatoire dans mon entreprise »

« Le confinement a été une parenthèse intéressante, mais j'ai vraiment hâte de retrouver ma vie de bureau d'avant. » © Amaury Cornu / Hans Lucas via AFP

Pour de nombreux Français, le confinement a été synonyme d'une nouvelle vie de bureau... à la maison. Le télétravail est-il en train de devenir la norme, et la présence dans l'entreprise, l'exception ? Le temps des transports en commun bondés, de la pause-café entre collègues, des discussions informelles dans les couloirs et des réunions en « présentiel » serait-il définitivement révolu ? Le Point donne la parole à des salariés qui racontent les bouleversements provoqués par le confinement et leur nouvelle vie au bureau.

« Je travaille dans le centre de Paris, mais j'habite en grande banlieue. Je n'ai pas mis les pieds dans les locaux de l'entreprise depuis le 17 mars... et je n'ai aucune idée de la date à laquelle je vais y retourner. Nous sommes une entreprise de services, alors ça a été immédiatement le télétravail pour tout le monde, pour des dizaines de milliers de salariés. J'ai des réunions tous les jours par téléphone avec mon manager et mon équipe, quelquefois en visio. Il veille à ne pas nous laisser seuls, en quelque sorte, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes. Le management a fait tout son possible pour conserver le lien avec chaque salarié.

Être en jogging et transpirer devant les collègues ? Non, ça ne m'a pas gênée

On a parfois organisé des apéros entre collègues, où l'on ne parlait pas boulot. On a participé à des challenges sportifs. C'est un peu bizarre :

