Il n'y aura bientôt plus de place pour stocker le pétrole sur la planète

L'or noir coule à flots. Car malgré l'effondrement sans précédent de la demande en raison de la crise de Covid-19, l'offre continue d'abonder, dans un contexte de guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Conséquence : la surabondance pourrait être telle que le monde n'aura bientôt plus de place pour stocker les inombrables barils de pétrole inutiles, expliquent nos confrères de CNN, mercredi 1er avril 2020.

"Le marché commence à signaler que non seulement il n'y a pas de demande pour ce brut, mais qu'en plus il n'y aurait aucun lieu pour l'accueillir", confirme Jeff Wyll, analyste de l'énergie chez Neuberger Berman, une société américaine de gestion de placements privée. Et pour cause, les installations de stockage, les raffineries, les terminaux, les navires et les pipelines pourraient bientôt atteindre leur capacité maximale, ce qui ne s'est pas produit depuis 1998, selon Goldman Sachs.

Charger les barils sur des navires ?

Anticipant ce phénomène, certains investisseurs prennent en considération ce risque lorsqu'ils fixent le prix du baril. Bien que les prix de Brent se négocient au nord des Etats-Unis autour de 20 dollars le baril, certains prix régionaux ont récemment plongé. "La demande diminue si rapidement par rapport à l'offre que le principal problème de nombreux producteurs ne sera pas de savoir s'ils

