Il n’y a pas que le football dans la vie

Il n’y a pas que le football dans la vie

Pour tous et toutes, c’est un rêve. Pour quelques-uns seulement, une réalité. Tenter de devenir sportif professionnel requiert un investissement tel qu’une grande majorité d’apprentis footballeurs délaissent l’école durant leur formation. Subsiste une question : que deviennent les jeunes laissés sur la touche ?

Depuis dix ans, la VINCI Mixed Cup révolutionne le football de demain en réunissant les meilleures équipes françaises et européennes des centres de formation autour d’un format unique où les performances des U16 féminines et U15 masculins s’additionnent pour ne faire qu’un.

Il est plus dur de devenir footballeur professionnel que d’intégrer l’École Polytechnique, HEC ou une grande école. Les chiffres divergent, mais on estime à environ 1 % la part de jeunes licenciés amateurs qui signent un contrat professionnel. Selon la FFF, la proportion monte à 18 % si on considère les jeunes entrés dans des structures de formation. C’est peu. Très peu. Mais à 14, 15 ou 16 ans, on n’écoute pas grand monde. On entre au lycée, et quand on a la chance d’intégrer un centre de formation, seul le football compte. Face aux perspectives et à l’emploi du temps, il devient vite tentant de délaisser le reste. Et pourtant.…

SF pour SOFOOT.com