"Il n'est pas question d'augmenter les impôts", assure Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'Elysée, le 27 mai 2020. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Face à la crise du coronavirus, le gouvernement a débloqué 450 milliards d'euros sur la table "pour sauver l'économie" , expliquait la semaine dernière le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. Cela va-t-il alors entraîner une hausse des impôts ? "Il n'y aura pas et il ne peut pas y avoir d'augmentation d'impôts sur les ménages français" , a assuré le locataire de Bercy mardi 2 juin sur RTL . Cela "serait totalement contradictoire avec notre volonté de relancer la consommation, la demande et l'économie française", a-t-il expliqué.

"Pour que notre économie fonctionne, il faut avoir les idées les plus simples et les plus justes possibles", a martelé Bruno Le Maire, expliquant que la France disposait d'une "fiscalité très lourde" et d'un "niveau de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés de tous les pays développés". "Le bon sens n'est pas de continuer à accroître la pression fiscale sur les Français, mais de continuer dans la voie que nous avons choisi depuis le début avec Emmanuel Macron, qui est de baisser les impôts sur les ménages. Il n'est pas question pour nous de les augmenter", a insisté le ministre.

"Je connais l'inquiétude des Français sur ce sujet, car ils sont habitués des décennies à ce qu'on leur dise cela et qu'on fasse le contraire, et que par ailleurs ils se disent que la dette augmente et qu'il va bien falloir la rembourser un jour. Oui, il va falloir rembourser la dette, mais on ne la rembourse pas par l'augmentation des impôts mais par l'augmentation de la croissance. Et donc par l'incitation à dépenser et à consommer", a-t-il détaillé.

"Tant que je suis ministre des Finances, il n'y aura pas de prélèvement sur les dépôts des Français, sur les livrets A, sur les livrets de développement durable", a-t-il par ailleurs ajouté.